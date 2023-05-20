Швеция вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею 2023 года

Сборная Швеции оформила выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею 2023 года.

«Тре крунур» в матче пятого тура группы А в Тампере нанесли разгромное поражение команде Франции со счётом 4:0.

Шайбы забросили Пер Линдхольм (2-я минута), Фабиан Зеттерлунд (10-я, 20-я) и Йонатан Берггрен (17-я).

Швеция с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице группы. Команда досрочно вышла в 1/4 финала первенства планеты. Франция (четыре) располагается на шестой строчке.

В остальных матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

Австрия — Финляндия — 1:3;

Канада — Швейцария — 2:3;

Казахстан — Латвия — 0:7;

США — Дания — 3:0;

Норвегия — Чехия — 0:2.

Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная США стала первым четвертьфиналистом ЧМ по хоккею.











