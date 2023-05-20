«Торпедо» не будет обращаться в ЭСК по итогу матча с «Динамо»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин сообщил, что чёрно-белые не намерены оспаривать работу судей в московском дерби в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу с «Динамо».

«По игре ничего не могу сказать. Будем обращаться в ЭСК РФС по эпизоду с неудалением Захаряна? Нет. VAR разобрался в этом эпизоде», — цитирует Савина «Спорт-Экспресс».

Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 3:0 в пользу бело-голубых. Голами в составе гостей отметились Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев и Арсен Захарян на 2-й, 45-й и 53-й минутах.

Таким образом, «Динамо» поднялось на шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Торпедо» — 16-е (13 баллов). Чёрно-белые потеряли шансы на сохранение места в РПЛ.

Ранее сообщалось, что судья удалил Захаряна, но после вмешательства VAR поменял красную карточку на жёлтую.