«Торпедо» не будет обращаться в ЭСК по итогу матча с «Динамо»
- РИА Новости
«По игре ничего не могу сказать. Будем обращаться в ЭСК РФС по эпизоду с неудалением Захаряна? Нет. VAR разобрался в этом эпизоде», — цитирует Савина «Спорт-Экспресс».
Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 3:0 в пользу бело-голубых. Голами в составе гостей отметились Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев и Арсен Захарян на 2-й, 45-й и 53-й минутах.
Таким образом, «Динамо» поднялось на шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Торпедо» — 16-е (13 баллов). Чёрно-белые потеряли шансы на сохранение места в РПЛ.
Ранее сообщалось, что судья удалил Захаряна, но после вмешательства VAR поменял красную карточку на жёлтую.