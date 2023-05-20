«Манчестер Сити» одержал досрочную победу в АПЛ сезона-2022/23

«Манчестер Сити» стал победителем чемпионата Англии по футболу сезона-2022/23.

Коллектив Хосепа Гвардиолы одержал досрочную победу в АПЛ после матча 37-го тура «Ноттингем Форест» — «Арсенал», в котором «канониры» потерпели поражение (0:1).

Таким образом, «горожане», в активе которых 85 очков, уже не опустятся ниже первого места. На второй позиции располагается «Арсенал» (81). При этом МС осталось сыграть ещё три матча, а лондонской команде — один.

«Манчестер Сити» одержал пятую победу в АПЛ в последних шести сезонах и девятую в истории.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» вырвал ничью в матче АПЛ с «Астон Виллой».