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«Манчестер Сити» одержал досрочную победу в АПЛ сезона-2022/23

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«Манчестер Сити» стал победителем чемпионата Англии по футболу сезона-2022/23.
«Манчестер Сити» одержал досрочную победу в АПЛ сезона-2022/23
  • Gettyimages.ru

Коллектив Хосепа Гвардиолы одержал досрочную победу в АПЛ после матча 37-го тура «Ноттингем Форест» — «Арсенал», в котором «канониры» потерпели поражение (0:1).

Таким образом, «горожане», в активе которых 85 очков, уже не опустятся ниже первого места. На второй позиции располагается «Арсенал» (81). При этом МС осталось сыграть ещё три матча, а лондонской команде — один.

«Манчестер Сити» одержал пятую победу в АПЛ в последних шести сезонах и девятую в истории.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» вырвал ничью в матче АПЛ с «Астон Виллой».  

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