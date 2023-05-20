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Спаллетти о своём будущем в «Наполи»: всё уже определено

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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о своём будущем на фоне слухов о его уходе из клуба.
Спаллетти о своём будущем в «Наполи»: всё уже определено
  • Gettyimages.ru

«Клуб скажет это, а не я. Мы обсудили это за ужином неделю назад. Я не тот, кто должен это говорить. Если вы хотите продолжать гадать, холодное, тёплое или горячее, вы можете, но всё уже определено», — цитирует Спаллетти Football Italia.

4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). «Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии под руководством Спаллетти. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.

Ранее сообщалось, что Спаллетти может покинуть «Наполи» из-за конфликта с президентом клуба.

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