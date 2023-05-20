Рабочая группа РПЛ по обсуждению структуры соревнований будет действовать при РФС
- РИА Новости
«Статус группы поменялся. Сделать так — это инициатива союза. Сейчас группа будет переформатирована, в новом составе она станет работать при комитете профессионального футбола РФС», — цитирует главу группы Павла Пивоварова ТАСС.
Генеральный директор московского «Динамо» сообщил, что «довольно большое количество представителей РФС включены в группу».
Кубок России в сезоне-2022/23 проходит в обновлённом формате и состоит из Пути РПЛ и Пути регионов. В финале турнира 11 июня сыграют ЦСКА и «Краснодар».
Первое заседание рабочей группы должно пройти в течение двух недель.
ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из международных турниров из-за ситуации на Украине.
Ранее Александр Дюков заявил, что РФС ведёт переговоры о домашнем матче сборной России в июне.