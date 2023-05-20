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Рабочая группа РПЛ по обсуждению структуры соревнований будет действовать при РФС

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Рабочая группа по обсуждению структуры чемпионата России, Кубка и Суперкубка страны претерпит структурные изменения и обновление состава участников.
Рабочая группа РПЛ по обсуждению структуры соревнований будет действовать при РФС
  • РИА Новости

«Статус группы поменялся. Сделать так — это инициатива союза. Сейчас группа будет переформатирована, в новом составе она станет работать при комитете профессионального футбола РФС», — цитирует главу группы Павла Пивоварова ТАСС.

Генеральный директор московского «Динамо» сообщил, что «довольно большое количество представителей РФС включены в группу».

Кубок России в сезоне-2022/23 проходит в обновлённом формате и состоит из Пути РПЛ и Пути регионов. В финале турнира 11 июня сыграют ЦСКА и «Краснодар».

Первое заседание рабочей группы должно пройти в течение двух недель.

ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из международных турниров из-за ситуации на Украине.

Ранее Александр Дюков заявил, что РФС ведёт переговоры о домашнем матче сборной России в июне.

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