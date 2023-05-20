Юношеская сборная России сыграет в Кубке БРИКС в Бразилии
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Помимо сборной России и «Зенита», в Сан-Паулу сыграют пять местных команд: «Атлетико Жувентус», «Коринтианс», «Насьональ», «Сантос», «Палмейрас», а также «Фламенго».
Перед турниром российская команда проведёт четырёхдневный сбор на базе в Новогорске, который стартует 21 мая.
Соревнования в Бразилии пройдут в Сан-Паулу с 27 мая по 2 июня.
БРИКС — объединение пяти стран, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.
Ранее Владимир Путин поручил до 1 июля 2024 года представить предложение об организации игр БРИКС в России.