Юношеская сборная России сыграет в Кубке БРИКС в Бразилии

В Кубке БРИКС в Бразилии примет участие юношеская сборная России по футболу под руководством тренера Дениса Первушина, составленная из игроков 2006 года рождения.

Помимо сборной России и «Зенита», в Сан-Паулу сыграют пять местных команд: «Атлетико Жувентус», «Коринтианс», «Насьональ», «Сантос», «Палмейрас», а также «Фламенго».

Перед турниром российская команда проведёт четырёхдневный сбор на базе в Новогорске, который стартует 21 мая.

Соревнования в Бразилии пройдут в Сан-Паулу с 27 мая по 2 июня.

БРИКС — объединение пяти стран, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.

Ранее Владимир Путин поручил до 1 июля 2024 года представить предложение об организации игр БРИКС в России.