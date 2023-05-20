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Кечинов: для «Спартака» этот сезон провальный

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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов оценил игру красно-белых в сезоне-2022/23.
Кечинов: для «Спартака» этот сезон провальный
  • РИА Новости

«Для «Спартака» этот сезон провальный. Из Кубка России команда вылетела, за золотые медали давно не борется. Единственный шанс немного реабилитироваться перед своими болельщиками — победа в дерби», — цитирует Кечинова «РБ Спорт».

После 27 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

21 мая подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с ЦСКА. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 16:20 мск.

Ранее Квинси Промес объяснил свою любовь к России.

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