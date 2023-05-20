Гол Сергеева спас «Зенит» от поражения в матче РПЛ с «Оренбургом»

«Оренбург» и «Зенит» сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Оренбурге на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев голами отметились Александр Эктов и Ренато Гойкович на 41-й и 61-й минутах.

За гостей мячи забили Густаво Мантуан (28-я) и Иван Сергеев (95-я).

«Зенит», досрочно оформивший чемпионство в РПЛ, набрал 68 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Оренбург» — восьмой (40 баллов).

Ранее стало известно, что «Динамо» разгромило «Торпедо» в матче 28-го тура РПЛ.