Промес: давно не видел в «Спартаке» тренера такого высокого уровня, как у Абаскаля
- РИА Новости
«Гильермо — по-настоящему сильный тренер. Молодой, но уже опытный. Наш тренировочный процесс выстроен качественно и интересно. Я могу искренне сказать, что давно не видел в нашем клубе тренера такого высокого уровня», — цитирует Промеса пресс-служба клуба.
После 27 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.
21 мая подопечные Абаскаля сыграют с ЦСКА. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 16:20 мск.
Ранее Промес объяснил свою любовь к России.