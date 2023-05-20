Промес: давно не видел в «Спартаке» тренера такого высокого уровня, как у Абаскаля

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказал своё мнение о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«Гильермо — по-настоящему сильный тренер. Молодой, но уже опытный. Наш тренировочный процесс выстроен качественно и интересно. Я могу искренне сказать, что давно не видел в нашем клубе тренера такого высокого уровня», — цитирует Промеса пресс-служба клуба.

После 27 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

21 мая подопечные Абаскаля сыграют с ЦСКА. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 16:20 мск.

Ранее Промес объяснил свою любовь к России.