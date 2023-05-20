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Косторная официально объявила о помолвке с Куницей

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Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная подтвердила помолвку с фигуристом Георгием Куницей.
Косторная официально объявила о помолвке с Куницей
  • РИА Новости

«Интриги не вышло (большое спасибо, дорогие журналисты). 15.05.2023 действительно запомнится не только тем, что мы официально новая спортивная пара, но и предложением, сделанным Гошей выше облаков», — написала Косторная в соцсетях.

16 января тренер Елена Буянова сообщила, что завершила работу с фигуристкой из-за её желания выступать в парном катании. Косторная и Куница катаются под руководством Сергея Рослякова.

Ранее Косторная призналась, что её романтические отношения с Куницей складывались постепенно.

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