Косторная официально объявила о помолвке с Куницей

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная подтвердила помолвку с фигуристом Георгием Куницей.

«Интриги не вышло (большое спасибо, дорогие журналисты). 15.05.2023 действительно запомнится не только тем, что мы официально новая спортивная пара, но и предложением, сделанным Гошей выше облаков», — написала Косторная в соцсетях.

16 января тренер Елена Буянова сообщила, что завершила работу с фигуристкой из-за её желания выступать в парном катании. Косторная и Куница катаются под руководством Сергея Рослякова.

Ранее Косторная призналась, что её романтические отношения с Куницей складывались постепенно.