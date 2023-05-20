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Губернатор Коннектикута заявил, что хочет обсудить с Беттмэном переезд клуба «Аризона»

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Губернатор штата Коннектикут Нед Ламонт заявил, что хочет обсудить с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном переезд «Аризоны» в Хартфорд.
Губернатор Коннектикута заявил, что хочет обсудить с Беттмэном переезд клуба «Аризона»
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, что мы можем гарантировать лиге сильный рынок и партнёрство со стороны правительства штата», — приводит слова Ламонта Sportsnet.

Отмечается, что проект «Аризоны» по строительству новой арены в пригороде Финикса Темпе не был одобрен на референдуме.

В сезоне-2022/23 «Аризона» не смогла выйти в плей-офф НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Баффало Сейбрз» подписал контракт с россиянином Никитой Новиковым.

 

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