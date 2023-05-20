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Sport24: Косторная и Куница помолвлены и планируют свадьбу

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Российские фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница помолвлены.
Sport24: Косторная и Куница помолвлены и планируют свадьбу
  • Gettyimages.ru

По информации Sport24, спортсмены уже планируют свадьбу.

Фигуристы катаются под руководством Сергея Рослякова.

22 апреля Косторная и Куница впервые официально представили новую короткую программу.

19-летняя фигуристка, помимо того что получила золото ЧЕ-2020 в женском одиночном катании, является победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20.

Ранее Косторная призналась, что её романтические отношения с Куницей складывались постепенно.

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