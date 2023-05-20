Фирмино объявил об уходе из «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино прокомментировал свой уход из команды по окончании сезона-2022/23.

«Пришло время двигаться дальше. Цикл здесь закончен, и я понимаю, что пора уходить. Я очень горжусь всем, что я сделал здесь, чего мы достигли вместе, и той прекрасной историей, которую мы создали вместе», — цитирует Фирмино The Independent.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 33 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал пять передач. Его контракт с клубом заканчивается 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Фирмино достиг соглашения о переходе в «Барселону».