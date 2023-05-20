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Фирмино объявил об уходе из «Ливерпуля»

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Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино прокомментировал свой уход из команды по окончании сезона-2022/23.
Фирмино объявил об уходе из «Ливерпуля»
  • Gettyimages.ru

«Пришло время двигаться дальше. Цикл здесь закончен, и я понимаю, что пора уходить. Я очень горжусь всем, что я сделал здесь, чего мы достигли вместе, и той прекрасной историей, которую мы создали вместе», — цитирует Фирмино The Independent.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 33 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал пять передач. Его контракт с клубом заканчивается 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Фирмино достиг соглашения о переходе в «Барселону».

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