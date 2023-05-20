Ярошик: у «Зенита» нет конкурента в борьбе за чемпионство, это будет долго продолжаться

Бывший центральный полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик высказался о конкуренции в РПЛ.

«В данный момент у «Зенита» нет конкурента в борьбе за чемпионство. Ещё не нашёлся клуб, способный быть равным соперником этого клуба. И, на мой взгляд, это будет продолжаться ещё очень долго.

А такие клубы, как ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив», сосредоточатся на борьбе за серебро и бронзу чемпионата России.

И всё же если ЦСКА хочет быть главным конкурентом «Зенита», то им придётся очень хорошо поработать на трансферном рынке. Нужны как минимум три-четыре хороших футболиста, которых предстоит ещё найти и дать время на адаптацию. Только тогда можно будет говорить о какой-то конкуренции», — заявил Ярошик RT.

Ранее Евгений Ловчев поделился мнением о бывшем владельце московского клуба Леониде Федуне и его супруге Зареме Салиховой.