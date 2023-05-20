Агент Кордобы и Рамиреса допустил, что игроки могут покинуть «Краснодар»

Агент Хосе Родригес Бастер, представляющий интересы игроков «Краснодара» Джона Кордобы и Кристиана Рамиреса, допустил, что игроки могут покинуть команду.

«Оба проводят хороший сезон, поэтому я допускаю, что они могут покинуть команду этим летом. Это случится, если мы получим хорошее предложение», — приводит слова Бастера Metaratings.ru.

В текущем сезоне Кордоба сыграл 34 матча за команду, забил 18 голов и отдал девять результативных передач. В активе Рамиреса два забитых мяча и пять передач в 35 играх.

Ранее Эдуард Сперцян высказался о победе краснодарского клуба над «Уралом» в финале Пути регионов Кубка России.