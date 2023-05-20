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Промес: «Зенит» больше не уважает «Спартак»

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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался о соперничестве с санкт-петербургским «Зенитом».
Промес: «Зенит» больше не уважает «Спартак»
  • РИА Новости

«Игры с «Зенитом» получаются в последнее время самыми конфликтными? Это потому что «Зенит» нас больше не уважает. Мне не нравится, что доходит уже до прямых драк на поле. Всё это идёт от неуважения», — приводит слова Промеса пресс-служба клуба.

После 27 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от «Зенита», гарантировавшего себе первую строчку, на 15 очков.

Ранее Антон Зиньковский высказал мнение, что «Спартак» популярнее «Зенита».

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