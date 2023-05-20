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Футболисты «Барселоны» обсуждали поражение «Реала» от «Манчестер Сити» в командном чате

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Футболисты «Барселоны» обсуждали поражение «Реала» от «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов в командном чате.
Футболисты «Барселоны» обсуждали поражение «Реала» от «Манчестер Сити» в командном чате
  • AP

«Как их трясет!» — приводит As начало переписки игроков.

Отмечается, что несколько футболистов «Барсы» высоко отозвались об игре «Ман Сити»: «Как же они хороши!»

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» и второй раз в истории пробился в финал плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Матч на стадионе «Этихад» завершился со счётом 4:0 в пользу коллектива Гвардиолы.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва был признан лучшим игроком по итогам ответных матчей полуфиналов Лиги чемпионов.

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