La Repubblica: прокуратура обвинила «Ювентус» в махинациях с зарплатами

Туринскому «Ювентусу» предъявлены новые обвинения в связи с возможными финансовыми нарушениями.

Прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) считает, что «Ювентус» организовал незаконные зарплатные действия с клубным фондом во время пандемии коронавируса в сезоне-2019/20, сообщает La Repubblica.

Уточняется, что первое судебное заседание по новому делу должно будет пройти в июне.

«Ювентус» зимой 2023 года был оштрафован на 15 очков в Серии А из‑за финансовых нарушений. Позже решение было пересмотрено.

«Ювентус» с 69 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что «Севилья» обыграла «Ювентус» и в седьмой раз в истории вышла в финал Лиги Европы.









