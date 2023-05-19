Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Конгресс США изучит вопрос об участии государства в финансировании Олимпийского комитета

Короткая ссылка
Комиссия конгресса США рассмотрит вопрос об участии государства в финансировании Олимпийского и паралимпийского комитетов страны.
Конгресс США изучит вопрос об участии государства в финансировании Олимпийского комитета
  • AP

По информации ESPN, группа была сформирована для изучения законопроекта, который будет направлен на усиление контроля за олимпийским спортом в США.

Комиссия изучит работу комитетов, после чего представит отчёт.

Отмечается, что поправки могут затронуть так называемый закон Теда Стивенса, согласно которому правительство не финансирует олимпийский спорт в стране.

Ранее сообщалось, что Светлана Журова считает, что США не вступят в антироссийскую спортивную коалицию Польши.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить