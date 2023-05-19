Конгресс США изучит вопрос об участии государства в финансировании Олимпийского комитета

Комиссия конгресса США рассмотрит вопрос об участии государства в финансировании Олимпийского и паралимпийского комитетов страны.

По информации ESPN, группа была сформирована для изучения законопроекта, который будет направлен на усиление контроля за олимпийским спортом в США.

Комиссия изучит работу комитетов, после чего представит отчёт.

Отмечается, что поправки могут затронуть так называемый закон Теда Стивенса, согласно которому правительство не финансирует олимпийский спорт в стране.

Ранее сообщалось, что Светлана Журова считает, что США не вступят в антироссийскую спортивную коалицию Польши.