Конгресс США изучит вопрос об участии государства в финансировании Олимпийского комитета
- AP
По информации ESPN, группа была сформирована для изучения законопроекта, который будет направлен на усиление контроля за олимпийским спортом в США.
Комиссия изучит работу комитетов, после чего представит отчёт.
Отмечается, что поправки могут затронуть так называемый закон Теда Стивенса, согласно которому правительство не финансирует олимпийский спорт в стране.
Ранее сообщалось, что Светлана Журова считает, что США не вступят в антироссийскую спортивную коалицию Польши.