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Ярошик: ЦСКА воспользуется проблемами обороны «Спартака»

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Бывший центральный полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — ЦСКА.
Ярошик: ЦСКА воспользуется проблемами обороны «Спартака»
  • РИА Новости

«Владимир Федотов будет учитывать сильные и слабые стороны игроков «Спартака» при выборе схемы на матч. Но, как мне видится, тактических сюрпризов в дерби нам ждать не придётся. Скорее всего, ЦСКА будет играть по уже выстроенной и наигранной схеме 3—4—3 с использованием трёх нападающих: Фёдора Чалова, Антона Заболотного и Ивана Облякова, который последнее время показывает очень качественную игру. Потому что именно эта схема позволила армейцам успешно провести вторую половину сезона и стать основным претендентом на Кубок России и серебро в РПЛ. Ещё стоит учитывать неважную игру красно-белых в обороне, чем воспользуется команда Федотова. Проблемы в обороне всегда влияют на результат матча.

Что касается «Спартака», то он будет тоже стараться много атаковать, у них достаточно мощных игроков впереди, которые часто забивают в этом сезоне. Это и Александр Соболев, и Квинси Промес, есть ещё «джокер» — Антон Зиньковский, который очень хорошо выходит на замены, забивает и отдаёт важные передачи.

Но, на мой взгляд, в таком матче соотношение сил этих двух команд не играет главной роли. Потому что в дерби нет фаворита. В таком матче особую роль всегда играет настрой на игру и характер команды. Так что в этом матче я жду больших скоростей, много борьбы и ярких эмоций. Уверен, этот матч будет интересно смотреть», — заявил Ярошик RT.

Ранее Александр Бубнов заявил, что ЦСКА выглядит предпочтительнее «Спартака» перед дерби.

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