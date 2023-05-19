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Медведев не считает себя фаворитом полуфинала «Мастерса» в Риме

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Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не считает себя фаворитом полуфинала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
Медведев не считает себя фаворитом полуфинала «Мастерса» в Риме
  • Gettyimages.ru

«Я точно не считаю себя фаворитом, но здесь я очень хорошо играю. Так что если мне удастся так же хорошо сыграть в полуфинале, то я уверен, что доставлю сопернику немало проблем», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В 1/4 финале Медведев победил немца Янника Ханфмана со счётом 6:2, 6:2.

В полуфинале он сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее сообщалось, что Медведев надеется, что испанец Рафаэль Надаль сможет скоро вернуться на корт.

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