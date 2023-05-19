Медведев не считает себя фаворитом полуфинала «Мастерса» в Риме
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«Я точно не считаю себя фаворитом, но здесь я очень хорошо играю. Так что если мне удастся так же хорошо сыграть в полуфинале, то я уверен, что доставлю сопернику немало проблем», — сказал Медведев на пресс-конференции.
В 1/4 финале Медведев победил немца Янника Ханфмана со счётом 6:2, 6:2.
В полуфинале он сыграет с греком Стефаносом Циципасом.
Ранее сообщалось, что Медведев надеется, что испанец Рафаэль Надаль сможет скоро вернуться на корт.