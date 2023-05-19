«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе защитника Джонса

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе защитника Фила Джонса.

Как сообщается на сайте английского клуба, 31-летний англичанин покинет МЮ летом по истечении срока контракта.

Защитник провёл 229 матчей в составе «красных дьяволов», в которых забил шесть мячей.

Джонс становился в «Ман Юнайтед» чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка английской футбольной лиги, Суперкубка Англии и победителем Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что вратарь МЮ Давид де Хеа близок к продлению контракта с клубом.