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Медведев заявил, что ему смешно слышать про деградацию российского футбола

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев сравнил Российскую премьер-лигу (РПЛ) с ведущими лигами Европы.
Медведев заявил, что ему смешно слышать про деградацию российского футбола
  • РИА Новости

«Меня сначала удивляло, а теперь раздражает, как в России любят поносить командные виды спорта. Да, РПЛ отличается от пяти ведущих лиг Европы по многим параметрам. Но она сложная и уж точно не позорная и не отвратительная. В РПЛ забивать мячи труднее, потому что большинство команд выбирают оборонительный стиль футбола, особенно в матчах с «Зенитом», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

По словам гендиректора петербургского клуба, ему смешно слышать, когда говорят про деградацию российского футбола на фоне побед сине-бело-голубых в РПЛ пять лет подряд.

«Почему так не говорили ни про чемпионат Германии, ни про чемпионат Италии? Ведь там тоже «Бавария» или «Ювентус» побеждали по восемь-девять раз подряд. Самое главное, что профессиональный спорт жив, несмотря на очевидные проблемы. Футбольная жизнь продолжается, «Зенит» хочет продлить свою серию. Мы ждём конкурентов на поле: давайте, попробуйте сразиться с нами», — сказал он.

В нынешнем сезоне «Зенит» пятый раз подряд выиграл РПЛ. При этом петербуржцы выиграли золотые медали национального первенства десятый раз в своей истории, после чего получили право нанести вторую золотую звезду на эмблему клуба.

Ранее полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов заявил, что «Зенит» будет чемпионом и семь раз подряд, если в РПЛ ничего не изменится.

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