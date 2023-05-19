Овечкину подарили автомобиль на церемонии закрытия сезона КХЛ
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«Был приятно удивлён такому подарку. Пока не знаю, что буду делать с автомобилем. Была ли у меня машина российского производства? Да. У отца были «Жигули» — по-моему, «шестёрка», — приводит слова нападающего РИА Новости.
37-летний россиянин в ходе церемонии наградил форварда петербургского СКА Дмитрия Яшкина призами лучшему бомбардиру и снайперу регулярного чемпионата НХЛ.
Ранее Овечкин поздравил московский ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина.