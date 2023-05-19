Овечкину подарили автомобиль на церемонии закрытия сезона КХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что был приятно удивлён подаренным автомобилем на церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Был приятно удивлён такому подарку. Пока не знаю, что буду делать с автомобилем. Была ли у меня машина российского производства? Да. У отца были «Жигули» — по-моему, «шестёрка», — приводит слова нападающего РИА Новости.

37-летний россиянин в ходе церемонии наградил форварда петербургского СКА Дмитрия Яшкина призами лучшему бомбардиру и снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее Овечкин поздравил московский ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина.