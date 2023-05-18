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Гребёнкина признали лучшим новичком сезона КХЛ

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Форвард Никита Гребёнкин признан лучшим новичком сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Гребёнкина признали лучшим новичком сезона КХЛ
  • Gettyimages.ru
  • © Patrik Giardino

Награждение состоялось на церемонии закрытия сезона КХЛ.

На приз также претендовали защитник «Торпедо» Богдан Конюшков и нападающий «Локомотива» Степан Никулин.

Прошедший сезон Гребёнкин начал в магнитогорском «Металлурге». В октябре он был арендован «Амуром», в составе которого набрал 26 очков (9+17).

Ранее президент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович ответил на вопрос, поедет ли Иван Федотов в «Филадельфию» после службы в армии.

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