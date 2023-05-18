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Бояринцев: я бы не стал отдавать ЦСКА роль безоговорочного фаворита

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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской премьер-лиги между красно-белыми и ЦСКА.
Бояринцев: я бы не стал отдавать ЦСКА роль безоговорочного фаворита
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Я не сомневаюсь, что «Спартак» даст бой ЦСКА. Это будет очень интересный и хороший матч. И не только турнирное положение поспособствует агрессивному футболу со стороны обеих команд.

У ЦСКА сейчас эмоциональный подъём. Они хорошо идут в РПЛ. У «Спартака» тоже есть хорошие игры, эмоциональные. Несмотря на то, что красно-белые проиграли «Зениту», они выглядели на поле очень достойно. Поэтому я бы не стал отдавать роль безоговорочного фаворита красно-синим. Потому что очень сложно предугадать результат такого матча. Нас ждёт равная игра, где в конце додавит одна из команд. Какая — увидим уже совсем скоро», — сказал Бояринцев RT.

Ранее Александр Гришин поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и ЦСКА.

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