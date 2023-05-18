Гришин: Федотов и Семак — два лучших тренера России прямо сейчас

Бывший тренер молодёжного ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и ЦСКА, а также сравнил тренеров обеих команд.

«Игра будет упорной. В таких играх всегда всё 50 на 50. У «Спартака» преимущество своего поля. У ЦСКА лучше поставлена игра и команда набрала хороший ход — десять игр без поражений.

Что касается красно-белых, то они смотрелись очень хорошо в первом круге, и все думали, что они будут бороться с «Зенитом» за золото чемпионата, но второй круг вышел провальным. Поэтому можно сказать, что Владимир Федотов сработал на длинной дистанции лучше, чем Гильермо Абаскаль. ЦСКА — основной претендент не только на серебро, но и на Кубок России. И я могу сказать, что Владимир Федотов и Сергей Семак — это два лучших тренера России прямо сейчас. Третье место я бы отдал Марцелу Личке», — сказал Гришин RT.

Ранее Денис Бояринцев прокомментировал игру Александра Селихова в последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).