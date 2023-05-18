Бояринцев — об ошибках Селихова: не будем забывать, сколько раз он выручал «Спартак»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Когда на вратаря оказывается всестороннее давление, когда грузом ответственности лежит результат, то нередко случаются ошибки. Мы это видели не только у Александра Селихова — многие другие вратари ошибались в этом сезоне. И не будем забывать, сколько раз Селихов выручал «Спартак».
Просто у вратарей такие ошибки заметнее, чем у других. Да, они ключевые, но и защитники красно-белых не отличаются идеальной игрой и не реже привозят. На них не заостряют такого внимания, как на вратарских просчётах. Психология — великая вещь: если Александр справится с этим давлением, он станет голкипером высокого класса», — заявил Бояринцев RT.
Ранее Бояринцев рассказал, за счёт чего команда Гильермо Абаскаля проявляет характер в сложных матчах.