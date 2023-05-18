Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Бояринцев — об ошибках Селихова: не будем забывать, сколько раз он выручал «Спартак»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал игру Александра Селихова в последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бояринцев — об ошибках Селихова: не будем забывать, сколько раз он выручал «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Когда на вратаря оказывается всестороннее давление, когда грузом ответственности лежит результат, то нередко случаются ошибки. Мы это видели не только у Александра Селихова — многие другие вратари ошибались в этом сезоне. И не будем забывать, сколько раз Селихов выручал «Спартак».  

Просто у вратарей такие ошибки заметнее, чем у других. Да, они ключевые, но и защитники красно-белых не отличаются идеальной игрой и не реже привозят. На них не заостряют такого внимания, как на вратарских просчётах. Психология — великая вещь: если Александр справится с этим давлением, он станет голкипером высокого класса», — заявил Бояринцев RT.

Ранее Бояринцев рассказал, за счёт чего команда Гильермо Абаскаля проявляет характер в сложных матчах. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить