Бояринцев — об ошибках Селихова: не будем забывать, сколько раз он выручал «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал игру Александра Селихова в последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Когда на вратаря оказывается всестороннее давление, когда грузом ответственности лежит результат, то нередко случаются ошибки. Мы это видели не только у Александра Селихова — многие другие вратари ошибались в этом сезоне. И не будем забывать, сколько раз Селихов выручал «Спартак».

Просто у вратарей такие ошибки заметнее, чем у других. Да, они ключевые, но и защитники красно-белых не отличаются идеальной игрой и не реже привозят. На них не заостряют такого внимания, как на вратарских просчётах. Психология — великая вещь: если Александр справится с этим давлением, он станет голкипером высокого класса», — заявил Бояринцев RT.

Ранее Бояринцев рассказал, за счёт чего команда Гильермо Абаскаля проявляет характер в сложных матчах.