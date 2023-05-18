Бояринцев: «Спартак» сам создаёт себе трудности и героически их решает — в этом есть плюс

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, за счёт чего команда Гильермо Абаскаля проявляет характер в сложных матчах.

«Весной «Спартак» играет не слишком удачно первые таймы. Сложно объяснить, с чем это связано. Они сами создают себе трудности, а потом героически их решают. В этом тоже есть свой плюс. Команда отлично выходит на второй тайм, и это говорит о хорошей физической готовности.

Видно, что у футболистов Гильермо Абаскаля есть характер. Мы не раз видели, как команда добывает победу на последних минутах или же спасается от поражения. У красно-белых присутствует командный дух, это важно», — cказал Бояринцев RT.

Ранее сообщалось, что руководство ЛУКОЙЛ поставило перед московским «Спартаком» задачу приобрести игрока за €15—20 млн.