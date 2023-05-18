Карпов: «Спартак» летом может приобрести футболиста за €20 млн

Руководство ЛУКОЙЛ поставило перед московским «Спартаком» задачу приобрести игрока за €15—20 млн.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, футболист, которого должен подписать московский клуб, должен быть статусным игроком возрастом до 27 лет, который заработал себе имя в серьёзном европейском чемпионате.

По информации источника, потенциальные новички будут рассматриваться на позицию атакующего полузащитника или центрального нападающего.

В нынешнем сезоне красно-белые вылетели из Кубка России на стадии 1/2 финала Пути регионов, уступив тольяттинскому «Акрону» со счётом 1:2.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» после 27 туров набрал 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что на матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА ожидается рекорд посещаемости.