СЭ: на дерби «Спартак» — ЦСКА ожидается рекорд посещаемости

Динамика продажи билетов на матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА позволяет рассчитывать, что на трибунах «Открытие Банк Арены» соберётся не менее 20 тыс. зрителей.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, на предстоящей встрече может быть установлен рекорд посещаемости домашнего стадиона красно-белых в 2023 году, которая не превышала 11 тыс. зрителей.

Игра состоится в воскресенье, 21 мая, и начнётся в 16:30.

После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. ЦСКА с 54 очками располагается на второй строчке.

Ранее сообщалось, что бригада арбитра Сергея Карасёва обслужит дерби «Спартак» — ЦСКА.