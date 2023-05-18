СЭ: на дерби «Спартак» — ЦСКА ожидается рекорд посещаемости
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Таким образом, на предстоящей встрече может быть установлен рекорд посещаемости домашнего стадиона красно-белых в 2023 году, которая не превышала 11 тыс. зрителей.
Игра состоится в воскресенье, 21 мая, и начнётся в 16:30.
После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. ЦСКА с 54 очками располагается на второй строчке.
Ранее сообщалось, что бригада арбитра Сергея Карасёва обслужит дерби «Спартак» — ЦСКА.