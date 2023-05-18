Зрителям Гран-при Эмилия-Романьи вернут деньги за билеты
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- © Emanuele Valeri/Keystone Press Agency
Об этом сообщает RaceFans.
Отмечается, что зрителям предложат два варианта: либо вернуть деньги за билеты, либо получить билеты на Гран-при в следующем году.
17 мая руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали сообщил, что этап Гран-при Эмилия-Романьи не состоится из-за стихийного бедствия. Он должен был пройти с 19 по 21 мая.
Ранее стало известно, что Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Майами «Формулы-1».