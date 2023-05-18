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Зрителям Гран-при Эмилия-Романьи вернут деньги за билеты

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Организаторы Гран-при Эмилия-Романьи «Формулы-1» вернут зрителям деньги за билеты.
Зрителям Гран-при Эмилия-Романьи вернут деньги за билеты
  • globallookpress.com
  • © Emanuele Valeri/Keystone Press Agency

Об этом сообщает RaceFans.

Отмечается, что зрителям предложат два варианта: либо вернуть деньги за билеты, либо получить билеты на Гран-при в следующем году.

17 мая руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали сообщил, что этап Гран-при Эмилия-Романьи не состоится из-за стихийного бедствия. Он должен был пройти с 19 по 21 мая.

Ранее стало известно, что Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Майами «Формулы-1».

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