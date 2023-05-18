Навка поздравила Загитову с днём рождения
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«Пусть каждый день будет незабываемым, радостным и интересным, будь счастлива и любима!» — написала Навка в своём Telegram-канале.
18 мая Загитовой исполнился 21 год.
Спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года. Она является победительницей Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.
Ранее сообщалось, что Загитова и саблистка Софья Великая проведут показательный поединок по фехтованию на Дне московского спорта 1 июля.