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Мащенко утвердили главным тренером сборной России по лёгкой атлетике

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Новым главным тренером сборной России по лёгкой атлетике стал Руслан Мащенко.
Мащенко утвердили главным тренером сборной России по лёгкой атлетике
  • Gettyimages.ru
  • © Michael H

Как сообщается на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), приказ о согласовании кандидатуры главного тренера сборной России подписал министр спорта Олег Матыцин.

51-летний специалист являлся старшим тренером сборной России в группе спринта и барьерного бега. 

За карьеру он становился победителем зимнего чемпионата Европы 1998 года в беге на 400 м, серебряным призёром зимнего чемпионата мира в 2001 году и получил две серебряные медали на летних чемпионатах Европы 1998 и 2002 годов.

Ранее в ВФЛА рассказали о возможности приглашения иностранцев на российские соревнования.

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