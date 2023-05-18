Мащенко утвердили главным тренером сборной России по лёгкой атлетике

Новым главным тренером сборной России по лёгкой атлетике стал Руслан Мащенко.

Как сообщается на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), приказ о согласовании кандидатуры главного тренера сборной России подписал министр спорта Олег Матыцин.

51-летний специалист являлся старшим тренером сборной России в группе спринта и барьерного бега.

За карьеру он становился победителем зимнего чемпионата Европы 1998 года в беге на 400 м, серебряным призёром зимнего чемпионата мира в 2001 году и получил две серебряные медали на летних чемпионатах Европы 1998 и 2002 годов.

Ранее в ВФЛА рассказали о возможности приглашения иностранцев на российские соревнования.