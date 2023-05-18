Кавазашвили: Абаскаль сильно отличается от других иностранных тренеров, которые приходили в «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.

«Гильермо Абаскаль сильно отличается от других иностранных тренеров, которые приходили в «Спартак». В первые несколько дней его успели раскритиковать все, кто только мог. Особенно после проигранного «Зениту» Суперкубка России. Я был в их числе, но меня тогда неправильно поняли. Журналист выделил самое плохое и опубликовал эти слова. Мне было обидно, как спартаковцу, за это поражение. И на Абаскаля я зла не держал никогда. Сейчас я им полностью доволен и хочу его поддержать перед сложной игрой с ЦСКА.

Потому что Абаскаль сразу начал ставить атакующий футбол. Когда от вратаря защита начинает быструю и темповую атаку за счёт передачи мяча вперёд, где двигается вся команда. И это несмотря на то, что в «Спартаке» нет ярко выраженного нападающего. Благо, что у нас есть Промес. Команда прекрасно друг друга понимает, много забивает и начинает душить всех соперников на чужой половине поля.

Первый круг они провели прекрасно. Но во втором наступил спад. Из него нужно просто выбраться», — cказал Кавазашвили RT.

Ранее Кавазашвили поддержал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля перед матчем 28-го тура Российской премьер-лиги с ЦСКА.