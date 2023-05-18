Агент Мусы: если ЦСКА захочет вернуть Ахмеда, то в клубе знают, как с нами связаться

Агент нападающего «Сивасспора» Ахмеда Мусы Тони Харрис высказался о возможном возвращении нигерийца в ЦСКА.

«ЦСКА — особенный клуб для Ахмеда и навсегда останется в его сердце, но сейчас он игрок «Сивасспора» и сконцентрирован на том, чтобы принести пользу команде на финальном отрезке сезона. Если ЦСКА захочет вернуть Мусу, то в клубе знают, как с нами связаться», — цитирует Харриса Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что несколько лет назад армейский клуб вёл переговоры о возвращении футболиста.

Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также играл за команду в первой половине 2018-го. На его счету 184 матча, 61 гол и 33 результативные передачи.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался об игре армейского клуба в текущем сезоне.