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Агент: на данный момент Джорджевичем интересуются два российских клуба

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Агент нападающего «Сочи» Луки Джорджевича Игорь Глушевич высказался о будущем своего клиента.
Агент: на данный момент Джорджевичем интересуются два российских клуба
  • РИА Новости

«На данный момент Джорджевичем интересуются два российских клуба. Также есть интерес из MLS. Но мы ждём переговоров с «Сочи». Будем смотреть, где лучше продолжить карьеру игроку», — цитирует Глушевича «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 форвард провёл 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Сочи» с 37 очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее полузащитник «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о своём будущем.

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