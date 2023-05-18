Агент: на данный момент Джорджевичем интересуются два российских клуба
- РИА Новости
«На данный момент Джорджевичем интересуются два российских клуба. Также есть интерес из MLS. Но мы ждём переговоров с «Сочи». Будем смотреть, где лучше продолжить карьеру игроку», — цитирует Глушевича «Спорт-Экспресс».
В сезоне-2022/23 форвард провёл 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
«Сочи» с 37 очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее полузащитник «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о своём будущем.