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У Гогличидзе нет вопросов к Карасёву из-за удаления в матче Кубка России с «Краснодаром»

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Защитник екатеринбургского «Урала» Лео Гогличидзе не стал ругать судей за их работу на матче второго этапа финала Пути регионов Кубка России по футболу с «Краснодаром».

«Вопросов по удалению нет. Карасёв сказал, что я сыграл жёстко. Именно из-за жёсткости не отменили, так нельзя. Но в моменте наложился ещё и офсайд. Я прекрасно понимаю, как всё это работает. Спорить даже не стал», — цитирует Гогличидзе «Матч ТВ».

По его словам, сегодня у «Урала» был шанс пройти в финал.

«Мы сыграли очень много матчей в кубке с командами, которые выше нас. Нагрузка увеличивается, играть тяжело. Не скажу, что второй тайм от нас получился лучше первого. Мы контролировали игру, особо не били, но один угловой перевернул всю игру», — заключил Гогличидзе.

Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 2:1. 

В составе «Краснодара» мячи забили Кайо Панталеан (девятая минута) и Джон Кордоба (59-я). У «Урала» отличился Эрик Бикфалви (22-я).

Сергей Карасёв в концовке матча назначил пенальти в ворота «Урала» и показал вторую жёлтую карточку Лео Гогличидзе. После просмотра VAR судья отменил 11-метровый удар из-за офсайда игрока «Краснодара», но не наказание для футболиста «Урала».

«Краснодар» сыграет с ЦСКА в суперфинале турнира, который пройдёт 11 июня в «Лужниках».

Ранее сообщалось, что Кордоба признан лучшим игроком матча Кубка России «Краснодар» — «Урал».

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