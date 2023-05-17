Лапочкин: Карасёв поступил правильно, не отменив вторую жёлтую карточку Гогличидзе

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил работу главного арбитра матча второго этапа финала Пути регионов Кубка России по футболу между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом» Сергея Карасёва.

«Сергей Карасёв поступил абсолютно в соответствии со всеми правилами. VAR работает с 2016 года, с тех пор ничего не поменялось. Сергей показал карточку за грубую игру», — цитирует Лапочкина «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что при этом у Кордобы был офсайд.

«Но карточки за грубую игру не отменяются. Можно отменить карточки только за срыв перспективной атаки», — пояснил Лапочкин.

Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 2:1.

В составе «Краснодара» мячи забили Кайо Панталеан (9-я минута) и Джон Кордоба (59-я). У «Урала» отличился Эрик Бикфалви (22-я).

Карасёв в концовке матча назначил пенальти в ворота «Урала» и показал вторую жёлтую карточку Лео Гогличидзе. После просмотра VAR судья отменил одиннадцатиметровый удар из-за офсайда игрока «Краснодара», но не наказание для футболиста «Урала».

«Краснодар» сыграет с ЦСКА в суперфинале турнира, который пройдёт 11 июня в «Лужниках».

Ранее сообщалось, что Кордоба признан лучшим игроком матча Кубка России «Краснодар» — «Урал».