«Интер» нанёс поражение «Милану» в ответном матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Игра на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 1:0.

Мяч забил Лаутаро Мартинес (74-я минута). Первый матч между командами завершился со счётом 2:0 в пользу нерадзурри.

Таким образом, «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов в шестой раз в своей истории. Нерадзурри трижды становились победителями турнира, учитывая Кубок европейских чемпионов (1963/1964, 1964/1965 и 2009/2010). Также два раза проигрывали финальные матчи турнира в сезонах 1966/1967 и 1971/1972.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб впервые за шесть лет сыграет в финале Лиги чемпионов.