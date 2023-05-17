Итальянский клуб впервые за шесть лет сыграет в финале Лиги чемпионов
Игра на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 1:0.
Мяч забил Лаутаро Мартинес (74-я минута). Первый матч между командами завершился со счётом 2:0 в пользу нерадзурри.
Таким образом, подопечные Симоне Индзаги вышли в финал турнира. В последний раз итальянский клуб выходил в финальную стадию турнира в сезоне-2016/2017. Тогда «Ювентус» уступил «Реалу» (1:4).
Ранее сообщалось, что «Интер» впервые за 13 лет вышел в финал Лиги чемпионов.