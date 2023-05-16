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«Интер» впервые за 13 лет вышел в финал Лиги чемпионов

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«Интер» нанёс поражение «Милану» в ответном матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Игра на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 1:0. 

Мяч забил Лаутаро Мартинес (74-я минута). Первый матч между командами завершился со счётом 2:0 в пользу нерадзурри.

Таким образом, «Интер» впервые за 13 лет вышел в финал Лиги чемпионов. В сезоне-2009/2010 команда под руководством Жозе Моуринью также добралась до решающего матча Лиги чемпионов, где победила «Баварию» и стала обладателем трофея.

Финал турнира состоится на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 10 июня.

Ранее полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

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