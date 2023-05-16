УНИКС завоевал седьмой трофей в истории

УНИКС одержал победу над «Локомотивом-Кубань» в пятом матче финала Единой лиги ВТБ.

Встреча в Казани завершилась со счётом 98:89.

Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу баскетболистов из Казани, для УНИКСа это седьмой трофей в истории. Казанский клуб трижды становился обладателем Кубка России — в сезонах 2002/2003, 2008/2009 и 2013/2014. В сезоне-2010/2011 УНИКС стал победителем Еврокубка. Также в сезоне-2002/2003 УНИКС выиграл Североевропейскую баскетбольную лигу, а год спустя (2003/2004) стал победителем Лиги Европы ФИБА.

Ранее ЦСКА победил «Зенит» и завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ.