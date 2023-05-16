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Березовский — о российских футболистах в Армении: не выдержали конкуренции на родине

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Бывший вратарь московского «Динамо» Роман Березовский объяснил, почему российские игроки предпочитают переходить в клубы чемпионата Армении по футболу.
Березовский — о российских футболистах в Армении: не выдержали конкуренции на родине
  • Gettyimages.ru
  • © Alan Thornton

«Всё индивидуально. У каждого своя судьба, карьера. Кого-то жизнь заставила — оказались здесь. Наверное, не выдержали конкуренции в более сильных чемпионатах, в том числе российском», — цитирует Березовского «Чемпионат».

При этом он дал понять, что финансовые условия в чемпионатах России и Армении абсолютно разные.

«В Армении всего два-три клуба предлагают действительно достойные зарплаты. В России таких команд гораздо больше», — заключил Березовский.

17 из 127 легионеров в чемпионате Армении являются россиянами. В составе лидирующего в турнире клуба «Урарту», согласно данным Transfermarkt, выступают семь футболистов с паспортами РФ. Возглавляет команду из Еревана бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько.

Ранее форвард «Спартака» Степан Оганесян заявил, что если поступит предложение от сборной Армении, то он его рассмотрит. 

  

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