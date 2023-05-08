Форвард «Спартака» Оганесян: если поступит предложение от сборной Армении — рассмотрю его
- РИА Новости
«Сейчас серьёзно этот вопрос не рассматриваю. Это всё лишние мысли. Категоричной позиции в этом вопросе нет. Если поступит предложение — рассмотрю его», — цитирует Оганесяна «РБ Спорт».
21-летний форвард в сезоне-2022/23 в 16 матчах забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Оганесяна в €500 тыс. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о планах по сотрудничеству с арендованным Оганесяном.