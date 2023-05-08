Форвард «Спартака» Оганесян: если поступит предложение от сборной Армении — рассмотрю его

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян, права на которого принадлежат «Спартаку», заявил, что будет готов рассмотреть возможность получения армянского спортивного гражданства.

«Сейчас серьёзно этот вопрос не рассматриваю. Это всё лишние мысли. Категоричной позиции в этом вопросе нет. Если поступит предложение — рассмотрю его», — цитирует Оганесяна «РБ Спорт».

21-летний форвард в сезоне-2022/23 в 16 матчах забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Оганесяна в €500 тыс. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о планах по сотрудничеству с арендованным Оганесяном.