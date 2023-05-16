Власов снялся с многодневной велогонки «Джиро д'Италия»

Пресс-служба немецкой команды Bora-Hansgrohe сообщила, что россиянин Александр Власов принял решение отказаться от дальнейшего участия в престижной многодневной велогонке «Джиро д'Италия».

«К сожалению, Власов прекратил участие в гонке», — говорится в сообщении службы коммуникаций.

При этом в команде не назвали причины его отказа от дальнейшей борьбы.

27-летний уроженец Выборга занимал седьмое место в общем зачёте. Власов является победителем гонки «Вуэльта Валенсии» (2023). 27-летний россиянин в «Тур де Франс» в 2022 году финишировал на пятом месте.

«Джиро д'Италия» проходит с 6 по 28 мая.

Ранее сообщалось, что соревнования по триатлону пройдут в Москве 21 и 22 апреля.