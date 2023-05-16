Власов снялся с многодневной велогонки «Джиро д'Италия»
- Gettyimages.ru
- © Stuart Franklin
«К сожалению, Власов прекратил участие в гонке», — говорится в сообщении службы коммуникаций.
При этом в команде не назвали причины его отказа от дальнейшей борьбы.
27-летний уроженец Выборга занимал седьмое место в общем зачёте. Власов является победителем гонки «Вуэльта Валенсии» (2023). 27-летний россиянин в «Тур де Франс» в 2022 году финишировал на пятом месте.
«Джиро д'Италия» проходит с 6 по 28 мая.
Ранее сообщалось, что соревнования по триатлону пройдут в Москве 21 и 22 апреля.