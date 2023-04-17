Соревнования по триатлону пройдут в Москве 21 и 22 апреля
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Запланированы триатлонные гонки, женский и детский забеги, акватлон для юниоров.
Плавательный этап пройдёт в новом современном аквакомплексе «Лужники», маршрут велогонки проложен по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, а беговой этап состоится только по Лужнецкой набережной.
«Мы с нетерпением ждём открытия сезона в этом году. По традиции первый старт пройдёт в столичных Лужниках и подарит участникам много ярких впечатлений. В этом году мы расширяем наш соревновательный календарь: летом мы впервые проведём соревнования в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде», — заявил Владимир Шейкин, генеральный директор компании Ironstar.
По его словам, число участников в юниорских соревнованиях по акватлону продолжает расти.
Соревнования проводятся при поддержке Департамента спорта Москвы.