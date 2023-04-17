Соревнования по триатлону пройдут в Москве 21 и 22 апреля

Соревнования по триатлону Лига триатлона ФТР & Ironstar 1/8 Moscow Luzhniki состоятся 21 и 22 апреля.

Запланированы триатлонные гонки, женский и детский забеги, акватлон для юниоров.

Плавательный этап пройдёт в новом современном аквакомплексе «Лужники», маршрут велогонки проложен по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, а беговой этап состоится только по Лужнецкой набережной.

«Мы с нетерпением ждём открытия сезона в этом году. По традиции первый старт пройдёт в столичных Лужниках и подарит участникам много ярких впечатлений. В этом году мы расширяем наш соревновательный календарь: летом мы впервые проведём соревнования в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде», — заявил Владимир Шейкин, генеральный директор компании Ironstar.

По его словам, число участников в юниорских соревнованиях по акватлону продолжает расти.

Соревнования проводятся при поддержке Департамента спорта Москвы.