Соревнования по триатлону пройдут в Москве 21 и 22 апреля

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Соревнования по триатлону Лига триатлона ФТР & Ironstar 1/8 Moscow Luzhniki состоятся 21 и 22 апреля.
Соревнования по триатлону пройдут в Москве 21 и 22 апреля
  • © Ironstar

Запланированы триатлонные гонки, женский и детский забеги, акватлон для юниоров.

Плавательный этап пройдёт в новом современном аквакомплексе «Лужники», маршрут велогонки проложен по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, а беговой этап состоится только по Лужнецкой набережной.

«Мы с нетерпением ждём открытия сезона в этом году. По традиции первый старт пройдёт в столичных Лужниках и подарит участникам много ярких впечатлений. В этом году мы расширяем наш соревновательный календарь: летом мы впервые проведём соревнования в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде», — заявил Владимир Шейкин, генеральный директор компании Ironstar.

По его словам, число участников в юниорских соревнованиях по акватлону продолжает расти.

Соревнования проводятся при поддержке Департамента спорта Москвы.

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