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Авербух: Мозер имеет право на мнение, но в России очень хорошие спортивные пары

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Продюсер и хореограф Илья Авербух прокомментировал слова тренера по фигурному катанию Нины Мозер о том, что в России нет выдающихся спортивных пар.
Авербух: Мозер имеет право на мнение, но в России очень хорошие спортивные пары
  • РИА Новости

«Нина Мозер — уважаемый специалист, имеющий колоссальный вес в мире фигурного катания. Точно не буду с ней спорить, но если брать по гамбургскому счёту, то у нас парное фигурное катание всегда было флагманским. В России очень хорошие пары», — цитирует Авербуха Sport24.

Мозер является заслуженным тренером России. Она тренировала пару Максим Траньков — Татьяна Волосожар, которые стали двукратными олимпийскими чемпионами и чемпионами мира.

Ранее Мозер объяснила, кто виноват в конфликте Евгения Плющенко и Софьи Федченко.

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