Авербух: Мозер имеет право на мнение, но в России очень хорошие спортивные пары

Продюсер и хореограф Илья Авербух прокомментировал слова тренера по фигурному катанию Нины Мозер о том, что в России нет выдающихся спортивных пар.

«Нина Мозер — уважаемый специалист, имеющий колоссальный вес в мире фигурного катания. Точно не буду с ней спорить, но если брать по гамбургскому счёту, то у нас парное фигурное катание всегда было флагманским. В России очень хорошие пары», — цитирует Авербуха Sport24.

Мозер является заслуженным тренером России. Она тренировала пару Максим Траньков — Татьяна Волосожар, которые стали двукратными олимпийскими чемпионами и чемпионами мира.

Ранее Мозер объяснила, кто виноват в конфликте Евгения Плющенко и Софьи Федченко.