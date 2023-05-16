Моуринью: нынешний сезон для «Ромы» — фантастический
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«Наш сезон — фантастический. Для меня это был год, сыгранный на абсолютном пределе. Это фантастика. У нас снова был трудный матч. Мы скорее заслужили ничью, чем выстрадали её», — цитирует Моуринью Pazzi di Fanta.
14 мая подопечные португальского специалиста сыграли вничью с «Болоньей» — 0:0. В турнирной таблице Серии А «Рома» идёт на шестом месте, набрав в 35 матчах 59 очков.
Ранее Моуринью похвалил игроков «Ромы» после победы над «Байером» в полуфинале Лиги Европы.