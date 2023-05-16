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Моуринью: нынешний сезон для «Ромы» — фантастический

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оценил выступление своей команды в сезоне-2022/23.
Моуринью: нынешний сезон для «Ромы» — фантастический
  • Gettyimages.ru
  • © Alessandro Sabattini

«Наш сезон — фантастический. Для меня это был год, сыгранный на абсолютном пределе. Это фантастика. У нас снова был трудный матч. Мы скорее заслужили ничью, чем выстрадали её», — цитирует Моуринью Pazzi di Fanta.

14 мая подопечные португальского специалиста сыграли вничью с «Болоньей» — 0:0. В турнирной таблице Серии А «Рома» идёт на шестом месте, набрав в 35 матчах 59 очков.

Ранее Моуринью похвалил игроков «Ромы» после победы над «Байером» в полуфинале Лиги Европы.

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