Моуринью: нынешний сезон для «Ромы» — фантастический

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оценил выступление своей команды в сезоне-2022/23.

«Наш сезон — фантастический. Для меня это был год, сыгранный на абсолютном пределе. Это фантастика. У нас снова был трудный матч. Мы скорее заслужили ничью, чем выстрадали её», — цитирует Моуринью Pazzi di Fanta.

14 мая подопечные португальского специалиста сыграли вничью с «Болоньей» — 0:0. В турнирной таблице Серии А «Рома» идёт на шестом месте, набрав в 35 матчах 59 очков.

Ранее Моуринью похвалил игроков «Ромы» после победы над «Байером» в полуфинале Лиги Европы.