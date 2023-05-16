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Пименов объяснил, почему Йоканович потерпел неудачу в «Динамо»

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Бывший форвард сборной России Руслан Пименов прокомментировал отставку главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича после разгромного поражения от «Ахмата» в 27-м туре чемпионата России.
Пименов объяснил, почему Йоканович потерпел неудачу в «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Он не слабый. Просто не смог готовить команду, когда тут зимняя пауза на 2,5 месяца. В Европе пауза максимум месяц. В этом был камень преткновения. Всё прогнозируемо. Динамовцы плохо подготовились к весенней части чемпионата», — цитирует Пименова kp.ru.

Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице. После матча с «Ахматом» член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что Йокановича уволили.

Ранее сообщалось, что Марко Николич прилетит в Москву на переговоры с «Динамо» 22 мая.

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